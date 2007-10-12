Замученные коровы в свете современного искусства

Мнение

Вчера побывала на выставке современного искусства “Рефлекшн”, устроенной бизнесменом Пинчуком в выставочном центре его имени.

Попасть в “ПинчукАртЦентр” в торгово-развлекательном комплексе “Арена” удалось не сразу – перед входом выстроилась длиннейшая очередь любителей искусства, что еще больше подогрело мое любопытство.

Еще одна, маленькая, очередь образовалась внутри – на втором этаже, где расположили камеру, заполненную молочно-белым, непроглядным паром. "Ежики в тумане", – промелькнуло в голове, когда увидела людей, блуждавших в камере, наталкиваясь друг на друга и на стеклянные стены. Изо всех уголков доносились смех, стон, ругательства. Трудно было разглядеть даже собственные руки, не говоря уже о ногах. Довольно странное проявление творчества. Но, попав туда, я, кажется, разгадала идею автора (Энтони Гормли). Думаю, в своей “инсталляции” (так называют подобные творения) “Тусклый свет”, он хотел сказать, что иногда не замечаешь ничего. Даже себя.

На четвертом этаже “современное искусство” занимало другой зал – фрагмент баскетбольной площадки. Там все желающие бросали мяч в кольцо, прикрепленное к челу Эйнштейна. Так сказать, играя с гением на равных. Хрустальная мечта ученика, получившего двойку по физике...

Дальше пошли ужасы. Прологом к ним можно считать фигуру Святого Варфоломея с ножницами в руках, который содрал с себя кожу. Фигура напоминает иллюстрацию из медицинской энциклопедии или из учебника анатомии.

Кульминацией, бесспорно, служит самая причудливая экспозиция выставки – “Раковая хроника / Иисус и ученики” Демиена Херста. Она состоит из настоящих коровьих голов в формалине и многочисленных панно, выложенных из мух. "Последний враг, который будет побежден, – это смерть". Это высказывание Джоан Роулинг, по-моему, очень точно характеризует этот зал. Минут пятнадцать я ходила между головами, заглядывала в их пустые глаза и вбирала носом крепкий запах, исходивший от мух.

Посетители реагировали на настолько современное творчество по-разному. Некоторые с интересом рассматривал высунутые коровьи языки, некоторые старались поскорее покинуть зал, брезгливо морщась, были и такие, кто испытывал желание потрогать мух. Правда, всех любителей постичь искусство пальцами останавливал похожий на экспонат охранник: "Не трогать руками!"

Честно говоря, не представляю, как автор разглядел среди мертвых коров апостолов. Но полуразложившиеся головы с вытаращенными глазами таки потрясают. Так же, как и мухи – самое отвратительное зрелище на всей выставке.

Совсем иначе выглядел голубь того же Херста, выставленный в соседнем зале. Белая птица, подобная одной из тех, которые наш Президент выпускал на Майдане, завис в аквариуме с формалином. В отличие от коров, голубь выглядел так, будто просто замер в полете. На него хотелось смотреть и смотреть, чтобы скорее забыть о замученных коровах.

В зале на пятом этаже выставили криворуких балерин с динамитом на поясе какого-то нашего соотечественника. Что ж, у каждого свое понятие искусства...

По всей выставке расставлены фигуры людей, изготовленные из металлической арматуры, провода, брусков. Они все время тряслись от легкого прикосновения, нервируя охранников.

Остальные экспонаты, как по мне, служили просто фоновым дополнением ко всем этим страшилкам.

Некоторые работы, мягко говоря, не впечатлили. Например, огромные фотографии с толпами, снятые Андреасом Гурским, для людей, видевших Помаранчевую революцию, выглядели просто жалко. Из всех снимков, кажется, более-менее стоит внимания лишь изображение черепа (собачьего?), выложенного из человеческих тел. Автор – Петр Укланский

А еще понравился “постоянно действующий экспонат” – туалет. В его зеркальных стенах можно было заблудиться... Или потерять себя, как в камере, наполненной паром.

Руслана Ильченко, 14 лет