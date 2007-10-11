На военном полигоне в Закарпатской области погиб мужчина

В Закарпатской области на военном полигоне подорвался человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Закарпатской области, трагедия произошла вчера, 10 октября, на территории общевойскового полигона в селе Ореховица Ужгородского района. 33-летний житель с. Ярок погиб от взрыва при попытке разобрать взрывоопасный предмет.

Установлено, что смертоносной находкой оказался снаряд марки “НУРС” (неуправляемый реактивный снаряд). Мужчина выявил его, выпасая скот.

Расследование этого дела ведут правоохранительные органы.