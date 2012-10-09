Чемпион по поеданию тараканов умер сразу после соревнований

Инцидент произошел в зоомагазине в городе Дирфилд-Бич (округ Броуард во Флориде), где проводился конкурс. Когда итоги мероприятия были подведены, 32-летнему местному жителю Эдварду Арчболду, которому удалось съесть больше всего насекомых, стало плохо - его начало рвать.

Арчболд вышел на улицу, но потерял сознание возле магазина. Спасатели доставили мужчину в больницу, однако врачи спасти его не смогли.

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Как отмечается в сообщении на сайте шерифа, Арчболд съел несколько десятков тараканов и червей. Между тем другие участники конкурса, также поедавшие насекомых, признаков недомогания не проявили. Причины смерти победителя будут установлены после вскрытия.

За победу в соревнованиях Арчболду полагался живой питон, замечает Лента.ру.