Автомобиль въехал в окно «Универсама» и загорелся: водитель погиб

Как сообщили УНИАН в Татарбунарском райотделе ГАИ, по свидетельствам очевидцев, «водитель автомобиля «не вписался в поворот» из-за высокой скорости движения в и въехал в зарешеченное окно магазина «Универсам». В результате столкновения машина загорелась, но общими усилиями подоспевших бригад спасателей МЧС и «скорой помощи» водителя и трех пассажиров удалось спасти от огня, вытянув из искореженной легковушки".

Все пострадавшие были госпитализированы.

От полученных травм водитель скончался, сообщили УНИАН в Татарбунарской райбольнице. Сейчас медики борются за жизнь его жены и 5-летней дочери, также получивших тяжелые травмы. Состояние 2-летней дочери медики оценивают как средней тяжести.

Во время аварии был травмирован также один из покупателей, находившихся в магазине - у него лицо изранено осколками разбитого окна «Универсама».