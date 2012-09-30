Экспертиза показала, что регионал непричастен к ДТП под Уманью

Об этом сообщает ТСН.

В Черкасской прокуратуре сообщили, что найденная кровь принадлежит знакомому владелицы автомобиля (сестре А.Яценко), жителю города Киева, уроженцу Полтавской области 1978 года рождения.

Сам народный депутат, который раньше опровергал сообщение о причастности к ДТП, начал собирать доказательства своей невиновности. В частности, А.Яценко продемонстрировал распечатку телефонных разговоров с мобильного телефона с данными о его месте нахождения во время аварии. Согласно данным, которые передавал маячок на мобильном депутата, в момент ДТП депутат был в Умани, в нескольких километрах от места аварии.

В настоящее время по делу осталась последняя авто-техническая экспертиза. После нее установят скорость обеих машин и восстановят полную картину ДТП.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября на 198 км автодороги Киев-Одесса 26-летний водитель автомобиля «ДЭУ Нексия» при выезде с АЗС на автодорогу Киев-Одесса, выполняя разворот в неустановленном месте, не удостоверился в дорожной обстановке, не предоставил преимущества в движении, и совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц GL 550» под управлением неработающего, который двигался со стороны Одессы в направлении Киева. В результате ДТП водитель автомобиля «ДЭУ Нексия» от полученных травм скончался в Уманской городской больнице, пассажиры автомобиля «ДЭУ Нексия» получили значительные телесные повреждения.

Некоторые СМИ писали, что за рулем «Мерседеса» был А.Яценко.

Сам народный депутат, а также прокуратура Черкасской области, которая проводила проверку, отвергали эти обвинения.