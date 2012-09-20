ДТП на Московском мосту в Киеве: один погибший, двое травмированных

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ города Киева, на Московском мосту столкнулись «Жигули» первой модели и «Мерседес Бенц 313».

Предварительно установлено, что водитель «Мерседеса» с пассажиром двигался в левом ряду в направлении Петровки. Впереди него ехал легковой автомобиль, который внезапно повернул направо. Выяснилось, что по встречной полосе от Петровки двигались «Жигули». Избежать столкновения с ними водитель «Мерседеса» не смог.

В результате лобового столкновения водитель «Жигулей» погиб на месте происшествия, а водитель и пассажир «Мерседеса» пострадали и доставлены в больницу. Личность водителя на месте ДТП установить не удалось.

Из-за ДТП возникли значительные осложнения в движении транспорта.