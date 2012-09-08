В центре Киева повредили газопровод

Как сообщает МЧС, авария произошла в 18.30 на ул. Грушевского, около Мариинского парка.

При проведения земляных работ был поврежден коммунальный газопровод среднего давления (250 мм), образовалась утечка газа.

Через час аварийные бригады "Киевгаза" остановили ее, перекрыв задвижки, и приступили к ликвидации самого прорыва.

На время работ ради безопасности были отключены от электроснабжения десять многоэтажных и два частных жилых дома. В районе аварии частично перекрывалось движение транспорта и пешеходов.

Сейчас газоснабжение восстановлено.