В центре Киева повредили газопровод
09:31, 08 сентября 2012Разное
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Газопровод был поврежден в центре Киева в пятницу вечером при проведении земляных работ.
Как сообщает МЧС, авария произошла в 18.30 на ул. Грушевского, около Мариинского парка.
При проведения земляных работ был поврежден коммунальный газопровод среднего давления (250 мм), образовалась утечка газа.
Через час аварийные бригады "Киевгаза" остановили ее, перекрыв задвижки, и приступили к ликвидации самого прорыва.
На время работ ради безопасности были отключены от электроснабжения десять многоэтажных и два частных жилых дома. В районе аварии частично перекрывалось движение транспорта и пешеходов.
Сейчас газоснабжение восстановлено.
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