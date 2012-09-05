Водители городского транспорта могут потерять право на раннюю пенсию

Об этом сообщил народный депутат, член фракции «БЮТ-Батькивщина», член Комитета ВР по вопросам труда и социальной политики Андрей Павловский.

По словам депутата, на заседании профильного комитета большинство в составе представителей фракций Партии регионов и Коммунистической партии Украины одобрило законопроект №10503, который предусматривает лишение ряда льгот для водителей трамваев, троллейбусов, автобусов и другого городского транспорта.

«В частности, проектом предусмотрено лишить эту категорию граждан права выхода на пенсию по выслуге лет. В соответствии с действующим законом, мужчины-водители имеют право выхода на пенсию в 55 лет, а женщины - в 50», - пояснил А.Павловский.

По его словам, основной причиной этих действий инициаторы законопроекта указали «значительное улучшение условий труда водителей городского транспорта за последние годы». А.Павловский отметил, что этими действиями Партия регионов нарушает ст. 92 Конституции Украины о социальной защите и пенсионном обеспечении.

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Справка УНИАН. Законопроектом №10503 “О внесении изменений в пункт 2 раздела XV “Заключительные положения” Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (относительно льготного пенсионного обеспечения) предлагается определить, что право на пенсию на льготных условиях имеют водители городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) по результатам аттестации рабочих мест.

Авторы законопроекта - Сергей Пачесюк (Партия регионов) и Юрий Крук (группа “Реформы ради будущего”), в пояснительной записке указали, что статьей 13 Закона Украины „О пенсионном обеспечении” определяется право выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях, в частности, для водителей городского пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев), при наличии необходимого трудового стажа, определенного законом.

“Учитывая усовершенствование конструкций автобусов и улучшение за последнее десятилетие условий труда водителей городского пассажирского транспорта целесообразно предоставлять льготу относительно пенсионного обеспечения лишь по результатам аттестации рабочего места таких работников”, - убеждены авторы законопроекта.