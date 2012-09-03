В ДТП погиб депутат облсовета

Как сообщил УНИАН начальник отдела прокуратуры Сумской области Михаил Северин, прокуратура области возбудила и взяла на контроль расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего).

По его словам, это дорожно-транспортное происшествие произошло утром 1 сентября на 115-м километре автотрассы Батурин – Конотоп – Сумы во время осуществления маневра обгона на перекрестке с. Тучное – с. Супруновка Белопольского района.

Автомобиль Lexus GX-470 столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2104, вследствие чего съехал в кювет и перевернулся. В салоне находился начальник Сумского областного объединения государственных дорожных предприятий, депутат областного совета А. Вербовик. Вследствие ДТП он погиб на месте, а его водитель получил многочисленные телесные повреждения и госпитализирован в Белопольскую центральную районную больницу. Водитель ВАЗа, женщина - частный предприниматель из пгт Жовтневое Белопольского района, не пострадала.

На данный момент по делу назначены судебно-медицинские, автотехнические экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.