Азаров говорит, что российские автомобили подорожают на тысячу долларов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил в понедельник, 3 сентября, выступая перед студентами Киевского национального университета строительства и архитектуры.

«Если мы тоже введем какую-нибудь плату на российские машины за утилизацию, то российские автомобили, которые приходят на наш рынок, будут стоить на тысячу долларов дороже, и украинцы не будут их покупать», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что с введением Россией с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили украинские легковые автомобили подорожают на российском рынке на 600-1000 долларов, а грузовые автомобили - на 20 тыс. долларов.

Напомним, что в ходе общения с пользователями в сети Facebook Н.Азаров заявил, что правительство Украины в ответ на действия России планирует ввести утилизационный сбор в отношении товаров автопрома, на которые аналогичный сбор будет распространяться в Российской Федерации с 1 сентября.

«Уже в понедельник правительство рассмотрит вопрос о введении аналогичного сбора в Украине по отношению к товарам, на которые распространяется действие утилизационного сбора в России. Словом, наши действия будут абсолютно адекватными действиям наших российских партнеров», - сказал Н.Азаров.

При этом он сообщил, что в перспективе Украина планирует заключить соглашение с Россией о неприменении утилизационного сбора при двусторонней торговле.

«Мы будем готовить проект двустороннего соглашения с Россией, которое будет оговаривать условия неприменения утилизационного сбора в отношении экспорта из Украины, так же, как и экспорта из России», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По мнению экспертов, это делается с целью, в первую очередь, защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления России во Всемирную торговую организацию. Соответствующее постановление «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств» подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу с 1 сентября.