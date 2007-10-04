В Москве ограбили квартиру Таисии Повалий

В Москве была ограблена двухкомнатная квартира Таисии Повалий, которая находится недалеко от метро "Сокол".

Когда это случилось — ночью или днем, пока неизвестно. Уже начато расследование.

Представитель певицы пришел подготовить квартиру к ее приезду и обнаружил взломанные замки. На месте не оказалось нового телевизора, DVD-двойки. Мебель не тронули. Как рассказал Игорь Лихута — супруг и продюсер Повалий, их московское жилище не слишком навороченное, хотя со свежим евроремонтом.

"Не делайте трагический голос: неприятно, конечно, но в любом случае, мы сегодня вылетаем в Москву — Тая будет записывать новые песни. Грабители искали деньги, но мы не держим там ценностей". Квартира была без сигнализации — после инцидента Игорь Лихута сказал, что теперь непременно поставят.

"Сегодня"