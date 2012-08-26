СМИ: В Киеве разбился старший офицер СБУ

За рулем автомобиля находился высокопоставленный чиновник СБУ Николай Гончаренко, сообщает ТСН. По словам свидетелей, автомобиль темного цвета на большой скорости врезался в бетонный отбойник. От удара перевернулся, фактически блокировав движение на мосту.

Очевидцы происшествия пытались вытащить водителя самостоятельно. Но его зажало в машине, которая дымилась. Милиция, "скорая" и спасатели на место приехали через несколько минут. И спасти водителя не смогли. В настоящее время погибший - на судебно-медицинской экспертизе.

В ГАИ и СБУ причины и обстоятельства аварии не комментируют.