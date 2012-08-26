СМИ: В Киеве разбился старший офицер СБУ
11:45, 26 августа 2012Разное
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Авария произошла на повороте на Индустриальный мост.
Трагедия произошла возле Индустриального моста
За рулем автомобиля находился высокопоставленный чиновник СБУ Николай Гончаренко, сообщает ТСН. По словам свидетелей, автомобиль темного цвета на большой скорости врезался в бетонный отбойник. От удара перевернулся, фактически блокировав движение на мосту.
Очевидцы происшествия пытались вытащить водителя самостоятельно. Но его зажало в машине, которая дымилась. Милиция, "скорая" и спасатели на место приехали через несколько минут. И спасти водителя не смогли. В настоящее время погибший - на судебно-медицинской экспертизе.
В ГАИ и СБУ причины и обстоятельства аварии не комментируют.
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