Ющенко вручил премию королеве Швеции
В прошлом году "Квадригу" получил он сам
|Виктор Ющенко и Королева Швеции Сильвия
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Берлине, выступая на церемонии награждения, Президент Украины подчеркнул, что для него “большая честь – быть среди людей, которые сделали большой взнос в улучшение мира». Для него «является большой честью вручить награду – премию за мировой взнос в благотворительность”.
Как известно, в прошлом году В.ЮЩЕНКО сам получил “Квадригу”.
Отвечая на вопрос журналистов перед церемонией награждения, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для него “Квадрига” – это “первая премия Европы, которая удостоверяет персональный взнос человека, который ее получает, в перестройку демократии, свободы и мира”.
После этого Президент Украины завершил свой однодневный рабочий визит в Германию.
Справка УНИАН. Основателем ежегодных премий «Квадрига» является немецкий фонд «Веркштат Дойчланд» – общественно-политическая организация, которая объединяет представителей политических, деловых и художественных кругов с целью развития международного диалога и сотрудничества между странами.
Основным символом фонда и самой премии является скульптурный ансамбль Квадрига на Бранденбургских воротах в центре Берлина, который символизирует объединение Германии, Европы и единство общечеловеческих ценностей.
Название премии происходит от скульптурной группы – четверки коней.
В 2005 году премию «Квадрига» получил бывший федеральный канцлер Германии Гельмут КОЛЛЬ.