Ющенко вручил премию королеве Швеции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил Ее Величеству Королеве Швеции Сильвии ежегодную берлинскую премию “Квадрига” в номинации “Объединенные, мы проявляем заботу”.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Берлине, выступая на церемонии награждения, Президент Украины подчеркнул, что для него “большая честь – быть среди людей, которые сделали большой взнос в улучшение мира». Для него «является большой честью вручить награду – премию за мировой взнос в благотворительность”.

Как известно, в прошлом году В.ЮЩЕНКО сам получил “Квадригу”.

Отвечая на вопрос журналистов перед церемонией награждения, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для него “Квадрига” – это “первая премия Европы, которая удостоверяет персональный взнос человека, который ее получает, в перестройку демократии, свободы и мира”.

После этого Президент Украины завершил свой однодневный рабочий визит в Германию.

Справка УНИАН. Основателем ежегодных премий «Квадрига» является немецкий фонд «Веркштат Дойчланд» – общественно-политическая организация, которая объединяет представителей политических, деловых и художественных кругов с целью развития международного диалога и сотрудничества между странами.

Основным символом фонда и самой премии является скульптурный ансамбль Квадрига на Бранденбургских воротах в центре Берлина, который символизирует объединение Германии, Европы и единство общечеловеческих ценностей.

Название премии происходит от скульптурной группы – четверки коней.

В 2005 году премию «Квадрига» получил бывший федеральный канцлер Германии Гельмут КОЛЛЬ.