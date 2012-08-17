По факту ДТП при участии милиционера и бригады «скорой» возбудили дело

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение).

По данным прокуратуры, по результатам медицинского осмотра водители кареты «скорой» и автомобиля «Шевроле», в момент столкновения были трезвыми.

В то же время автотехническое исследование показало, что действия водителя «скорой помощи» во время ДТП не отвечали требованиям "Правил дорожного движения".

В частности автомобиль «скорой» выехал на перекресток, после чего произошло столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением сотрудника конвойной роты городского УВД города Днепропетровска, который двигался во встречном направлении.

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Как сообщал УНИАН, 21 июля около 23.30 на пр. Карла Маркса в Днепропетровске автомобиль «Шевроле Лачетти» под управлением милиционера врезался в автомобиль «скорой помощи». В результате водитель «скорой» и два врача были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.