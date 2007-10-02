Суд лишил Бритни Спирс права опеки над детьми

Суд Лос-Анджелеса лишил скандальную певицу Бритни Спирс права опеки над детьми - сыном Шоном Престоном и дочерью Джейден Джеймс. До дальнейших распоряжений суда их будет опекать бывший муж певицы Кевин Федерлайн.

10 дней назад 25-летнюю Бритни обвинили в том, что она скрылась с места аварии и управляла машиной с недействительными водительскими правами. Если Спирс признают виновной, ей грозит полгода заключения.

Во время судебного процесса между Спирс и Федерлайном поп-звезда два раза в неделю должна была проходить тесты на употребление алкоголя и наркотиков. После оформления развода в июле бывшие муж и жена имели право на совместную опеку над детьми.

ICTV