Пенсионер насмерть сбил трехлетнюю девочку, ее мать и брат - в больнице

Инцидент произошел днем 5 августа, сообщила сегодня пресс-служба крымского управления МЧС.

"75-летний мужчина на автомобиле "Москвич 2140", двигаясь назад, совершил наезд на пешеходов", - говорится в пресс-релизе.

В результате аварии девочка получила несовместимые с жизнью травмы.

Ее 32-летняя мама сломала кости таза и в шоковом состоянии была доставлена в евпаторийскую больницу. В медучреждении также находится сын женщины, у мальчика - ушиб позвоночника, вывих коленного сустава и многочисленные царапины.