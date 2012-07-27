Кирилл и Фемен: грудь в крестах

И визит патриарха Кирилла в Украину, и очередная акция FEMEN – по отдельности каждое из этих событий традиционно вызывает повышенный интерес и эмоциональный отклик публики. А тут случились Кирилл и раздетая девчонка в одном кадре – и хоть бы хны. Не пошла искра. Так, вялое комментирование.

Можно, конечно, отсутствие привычной реакции списать на всеобщее сезонное увлечение солнцем, воздухом и водой, но вряд ли это главная причина. Кажется, глава РПЦ и голые скандалистки просто поднадоели.

Кризис жанра у FEMEN явственно обозначился перед Евро-2012, когда активистки зачем-то упорно и неоднократно пытались пнуть призовую чашу. Но полный провал стал очевиден во время самого чемпионата. Топлесс-протест в фанзоне, переполненной веселыми шведскими болельщиками, выглядел как выходка девчонки, перебравшей пивка: забавно, чисто для поржать. Я бы не удивился, если бы рядом с Оксаной Шачко на столы повскакивали шведки, чтобы показать фанатам и свои прелести – дескать, наши не хуже. Там ребята без комплексов. Остальные акции тоже были ни в пень, ни в ворота.

Ключевое событие, вокруг которого не один год выстраивалась деятельность FEMEN, оказалось вовсе не таким, как они нас предупреждали, не щадя голосовых связок. Если в голове у чиновников от Евро нарисовался образ импортного болельщика, швыряющего налево и направо валюту в неимоверных количествах, то гламур-феменистки пугали толпами похотливых мужиков, голодных до украинских баб. И первое, и второе имело мало общего с реальностью.

Случилось неприятное. Если раньше в большинстве протестов FEMEN все-таки выражали доминирующее общественное мнение, переводя пассивное недовольство в форму открытого и эпатажного протеста, то в случае с Евро девушки пошли прямиком против своих – собственно, против народа, ловившего от чемпионата дефицитный позитив. В этой ситуации нельзя рассчитывать на одобрительное «во дают!», естественная реакция на неуместный протест – досадливое «ну достали!».

После чемпионата Европы пауза в выступлениях скандальной группы, приучившей всех к своим регулярным акциям, настолько затянулась, что поневоле возникал вопрос: а не прекратили ли FEMEN свою «концертную» деятельность после выполнения обязательной программы? Или, может, переосмысливают цели, принципы и методы, явно заведшие в тупик?

Пауза становилась уже просто неприличной, особенно в то время, как в Москве ужесточалось преследование Pussy Riot и росло общественное движение в их защиту. Идейные соратницы из Украины, казалось, должны были быть в авангарде борьбы за освобождение своих сестер из заключения. Но ничего подобного, странным образом, не происходило. Трудно было в этом молчании не заподозрить элементарную зависть и ревность: антиклерикальные и антипутинские протесты FEMEN прошли еще раньше, но не снискали им и сотой доли страданий и мировой славы «пусек». Украинским первопроходицам, наверное, обидно. Но не настолько же обидно, чтобы демонстративно отвернуться, насупившись?

Кто знает, сколько бы FEMEN отмалчивались, не объяви о своем визите в Украину патриарх Кирилл. Проигнорировать такой повод было бы совсем неприлично, все равно что в дурацкую позу встать. Пришлось реагировать. Вышло как здрасте. “Kill Kirill” – почему-то было написано на теле Яны Ждановой, бросившейся на патриарха с криком «Изыди!». Эта вариация на голливудские темы экзорцизма и творчества Квентина Тарантино смотрелась, мягко говоря, странно. Как сказал бы какой-нибудь из тех же голливудских героев: хочешь убить – не говори, убивай. А нет – так зачем говорить? «Потому что красиво»? Творческий кризис в группе явно не преодолен.

Больше того. Такая очевидная неадекватность протеста, лишенного даже элементарного остроумия, играет, скорей, на пользу главе РПЦ, который в последнее время оказался в очень непростой ситуации. Какой там Русский мир – ему бы удержать мир во вверенном ему ведомстве. Скандалы, связанные с церковью именно под руководством Кирилла, а то и непосредственно с его именем, стали возникать если еще не с той же частотой, что раздевания «феменок», то с гораздо большим разрушительным эффектом. И из этой ситуации надо как-то выбираться, пока потери не переросли в новое качество.

Одно их технических решений проблемы - превратить патриарха в невинную жертву нападок неадекватов, одержимых бесом. А тут – извольте, акция в аэропорту? Сумасшедшая девочка. Ну не прекрасно ли? Они нашли друг друга – FEMEN и Кирилл.

Вот таким парадоксальным образом совпали в интересах и подыграли друг другу, казалось, заклятые враги: профессионалки голого протеста и православные иерархи. Так в жизни бывает, когда крайности сходятся. Лед и пламень, борода и губная помада, ряса и шорты, кресты и грудь.

А Pussy Riot… Что Pussy Riot?.. Сидят. Не повезло.

Леонид Швец