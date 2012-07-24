На границе Украины задержаны фишки для казино

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственного пограничного комитета Беларуси.

«Необычный груз обнаружили 22 июля пинские пограничники в грузовом автомобиле «Рено», въезжавшем в Беларусь из Украины через пункт пропуска «Верхний Теребежов». Под нижним спальным местом водитель, гражданин Сербии, пытался нелегально провезти 90 коробок с фишками для игорных заведений (по 100 штук в коробке)», - говорится в сообщении.