Мэра Донецка не оказалось в списке избирателей

Городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, прибыв на свой участок (территориальный избирательный округ №39, участок №3) вместе с журналистами, не смог проголосовать.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета избирателей Украины, фамилия А.ЛУКЬЯНЧЕНКО была исключена из списка избирателей, на основании данных пограничной службы, хотя ему и поступило приглашение прийти проголосовать.

В начале сентября А.ЛУКЬЯНЧЕНКО находился за границей, однако он вернулся еще 3 сентября.

КИУ прогнозирует, что подобные случаи будут происходить и с другими избирателями.