На Винницкой фабрике испекли торт весом 500 кг
16:26, 29 сентября 2007Разное
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Пополнилась Книга рекордов Украины
На Винницкой кондитерской фабрике, входящей в корпорацию Roshen, изготовлен вафельный торт весом 500 кг.
Как передает корреспондент УНИАН, длина торта составляет 8,5 м, ширина – 3,06 м, на его изготовление было потрачено 48 часов.
По словам изготовителей, для выпечки торта были использованы 17 ингредиентов, в частности: 176,6 кг сахара, 68,8 кг муки, 41,6 кг сливочного масла, 36,5 кг фундука, 32 кг патоки и 31,7 кг тертого какао.
Данный торт изготовлен по случаю открытия на Винницкой кондитерской фабрике нового цеха кондитерской продукции.
Торт занесен в Книгу рекордов Украины.
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