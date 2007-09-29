На Винницкой фабрике испекли торт весом 500 кг

На Винницкой кондитерской фабрике, входящей в корпорацию Roshen, изготовлен вафельный торт весом 500 кг.

Как передает корреспондент УНИАН, длина торта составляет 8,5 м, ширина – 3,06 м, на его изготовление было потрачено 48 часов.

По словам изготовителей, для выпечки торта были использованы 17 ингредиентов, в частности: 176,6 кг сахара, 68,8 кг муки, 41,6 кг сливочного масла, 36,5 кг фундука, 32 кг патоки и 31,7 кг тертого какао.

Данный торт изготовлен по случаю открытия на Винницкой кондитерской фабрике нового цеха кондитерской продукции.

Торт занесен в Книгу рекордов Украины.