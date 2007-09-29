В Севастополе отменили занятия в школах 1 октября

В Севастополе 1 октября занятий в школах в связи с проведением в воскресенье парламентских выборов не будет.

Как пишет газета «Слава Севастополя», такое решение городское управление образования и науки приняло в связи с тем, что при проведении выборов народных депутатов Украины 30 сентября помещения учебных заведений (по крайней мере, значительной части из них) используются под избирательные участки.

В то же время, согласно информации городского управления образования и науки, отмена занятий в следующий понедельник на учебном процессе не скажется, поскольку пропущенные уроки ученики в школах-«пятидневках» отработают в субботу или в свободный от занятий день.