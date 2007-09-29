В Севастополе отменили занятия в школах 1 октября
13:59, 29 сентября 2007Разное
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Решение горуправления образования и науки
В Севастополе 1 октября занятий в школах в связи с проведением в воскресенье парламентских выборов не будет.
Как пишет газета «Слава Севастополя», такое решение городское управление образования и науки приняло в связи с тем, что при проведении выборов народных депутатов Украины 30 сентября помещения учебных заведений (по крайней мере, значительной части из них) используются под избирательные участки.
В то же время, согласно информации городского управления образования и науки, отмена занятий в следующий понедельник на учебном процессе не скажется, поскольку пропущенные уроки ученики в школах-«пятидневках» отработают в субботу или в свободный от занятий день.
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