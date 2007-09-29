КамАЗ протаранил Форд, в котором ехали наблюдатели на выборах

Вчера в 23.00 в Луганской области на 162-м км автодороги Чугуев-Меловое автомобиль «КамАЗ» во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд», в котором ехали наблюдатели на выборах, - жители Житомирской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и шесть пассажиров легковушки получили телесные повреждения.