КамАЗ протаранил Форд, в котором ехали наблюдатели на выборах
13:49, 29 сентября 2007Разное
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ДТП на Луганщине
Вчера в 23.00 в Луганской области на 162-м км автодороги Чугуев-Меловое автомобиль «КамАЗ» во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд», в котором ехали наблюдатели на выборах, - жители Житомирской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и шесть пассажиров легковушки получили телесные повреждения.
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