Муж и жена покалечились на аттракционе "Парашют"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В настоящее время установлено, что семейная пара, отдыхая на побережье Азовского моря, 15 июля воспользовалась услугами водного аттракциона "Парашют". Во время взлета пассажирка упала, в результате чего купол парашюта наклонился и начал неуправляемо двигаться вместе с пассажирами. По ходу движения люди столкнулись с катером, стоящим рядом с тем, к которому был привязан купол парашюта.

В результате столкновения мужчина получил множественные переломы ребер, травму живота, разрыв селезенки и поджелудочной железы, женщина госпитализирована с переломами ребер. В настоящее время оба пострадавших находятся в больнице.

Ведется доследственная проверка, в ходе которой будет установлен факт наличия у владельца аттракциона разрешительной документации, проверено соблюдение правил техники безопасности, опрошены участники и очевидцы событий, а также ряд других действий.

По результатам проверки правоохранительными органами будет принято решение в порядке ст.97 УПК, то есть о возбуждении уголовного дела при наличии для этого оснований, либо отказе в возбуждении уголовного дела при отсутствии таковых.