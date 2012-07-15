На Закарпатье перевернулся рейсовый автобус: 9 пострадавших
11:38, 15 июля 2012Разное
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Рейсовый автобус, перевозивший 32 пассажира по маршруту Ужгород, – Тячев, выехал на обочину и перекинулся в кювет.
В результате ДТП пострадали 9 человек
В субботу возле с. Березово Хустского района Закарпатской области рейсовый автобус, перевозивший 32 пассажира по маршруту Ужгород, – Тячев, выехал на обочину и перекинулся в кювет.
Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 человек, которые с травмами различных степеней тяжести госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС.
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