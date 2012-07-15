На Закарпатье перевернулся рейсовый автобус: 9 пострадавших

В субботу возле с. Березово Хустского района Закарпатской области рейсовый автобус, перевозивший 32 пассажира по маршруту Ужгород, – Тячев, выехал на обочину и перекинулся в кювет.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадали 9 человек, которые с травмами различных степеней тяжести госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС.