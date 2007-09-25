Янукович в Кременчуге показал свое новое лицо (фоторепортаж)

Сегодня в рамках предвыборного тура В.Янукович посетил Полтавскую область. С утра он провел митинг в Кременчуге (на фото), а позже - в Полтаве. После митинга В.ЯНУКОВИЧ выступил в прямом эфире на ОГТРК «Лтава».

Фото Олега Булашева / УНИАН