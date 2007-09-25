Янукович в Кременчуге показал свое новое лицо (фоторепортаж)
18:58, 25 сентября 2007
Разное
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Визит ознаменовался суетой в квадрате
Сегодня в рамках предвыборного тура В.Янукович посетил Полтавскую область. С утра он провел митинг в Кременчуге (на фото), а позже - в Полтаве. После митинга В.ЯНУКОВИЧ выступил в прямом эфире на ОГТРК «Лтава».
|Януковича в Кременчуге встречали традиционным хлебом-солью и охапкой цветов. Цветы премьеру пригодились. Потом...
|Янукович традиционно пожимал руки толпе
|Речь премьера также за рамки традиций не вышла. Не допустим! (в смысле, фальсификаций) Сил хватит! (в смысле для победы) Выход только один - широкая коалиция! (Если по ту сторону баррикад Янукович сумеет найти ”нормальных людей”)
|А потом началась новация. Янукович ощутил себя звездой шоу-бизнеса, и пошел забрасывать поклонников дареными цветами
|Готовьсь!
|Цельсь!
|Пли! Интересно, ”новое лицо” премьера - это способ заставить сдать назад даже самых настырных?
|Отстрелялся...
|Стоп. Повтор. Вот оно: новое лицо Януковича
Фото Олега Булашева / УНИАН
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