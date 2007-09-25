Янукович в Кременчуге показал свое новое лицо (фоторепортаж)

18:58, 25 сентября 2007
Разное
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Визит ознаменовался суетой в квадрате

Сегодня в рамках предвыборного тура В.Янукович посетил Полтавскую область. С утра он провел митинг в Кременчуге (на фото), а позже - в Полтаве. После митинга В.ЯНУКОВИЧ выступил в прямом эфире на ОГТРК «Лтава».

Януковича в Харькове встречали традиционным хлебом-солью и охапкой цветов. Цветы премьеру пригодились. Потом...

Янукович традиционно пожимал руки толпе

Речь премьера за рамки традиций не вышла. Не допустим! (в смысле, фальсификаций) Сил хватит! (в смысле для победы) Выход только один - широкая коалиция! (Если по ту сторону баррикад Янукович сумеет найти ”нормальных людей”)

А потом началась новация. Янукович ощутил себя звездой шоу-бизнеса, и пошел забрасывать поклонников дареными цветами

Готуйсь!

Цельсь!

Пли! Интересно, ”новое лицо” премьера - это способ заставить сдать назад даже самых настырных?

Информацию о подготовке взрыва милиция объявила шуткой. А может, это - как раз та шутка, в которой лишь доля шутки?

Стоп. Повтор. Вот оно: новое лицо Януковича

Фото Олега Булашева / УНИАН

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