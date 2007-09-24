В Ялте ”Шевроле” сбил четырех пешеходов: один погиб
15:28, 24 сентября 2007Разное
1078 0
Среди пострадавших - гражданка США
Вчера в Ялте водитель автомобиля "Шевроле" сбил четырех пешеходов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате наезда один пешеход (мужчина в возрасте 30-35 лет) от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще три женщины (среди них гражданка США), которые двигались по пешеходной дорожке, получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter