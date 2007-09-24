У актрисы Сальмы Хайек родилась дочь

Американская актриса Сальма Хайек (Salma Hayek) родила дочь, сообщает AFP со ссылкой на сайт TMZ.com, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей.

Хайек стала матерью в пятницу. Актриса и ее дочь Валентина Палома Пино (Valentina Paloma Pinault), чувствуют себя хорошо, рассказала пресс-атташе Сальмы Хайек. Для 39-летней Хайек это первый ребенок, а для ее возлюбленного - французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино (Francois-Henri Pinault) - третий.

Сальма Хайек объявила о своей беременности и помолвке с отцом будущего ребенка в марте.

Франсуа-Анри Пино занимает пост исполнительного директора в принадлежащей его семье компании PPR, занимающейся производством предметов роскоши. PPR, в частности, выпускает продукцию под такими всемирно известными брендами, как Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen и Stella McCartney.

Сальма Хайек - одна из самых известных голливудских актрис. Главная роль в фильме "Фрида" несколько лет назад принесла ей номинацию на награду Американской киноакадемии.