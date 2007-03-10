Сальма Хайек ждет ребенка и выходит замуж (фото)

Американская актриса Сальма Хайек (Salma Hayek) объявила о своей беременности и помолвке с отцом будущего ребенка - французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино (Francois-Henri Pinault), сообщает Reuters.

В коротком сообщении, распространенном в пятницу пресс-агентом актрисы, говорится: "Франсуа-Анри Пино и его невеста Сальма Хайек счастливы сообщить, что ждут появления на свет их первого ребенка". Никаких иных подробностей, в том числе, и предположительной даты появления ребенка на свет, пока не сообщается. Также неизвестно, когда пара собирается устраивать свадьбу.

44-летний жених Хайек - Франсуа-Анри Пино - занимает пост исполнительного директора в принадлежащей его семье компании PPR, занимающейся производством предметов роскоши. PPR, в частности, выпускает продукцию под такими всемирно известными брендами, как Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen и Stella McCartney.

39-летняя Сальма Хайек - одна из самых известных голливудских актрис. Главная роль в фильме "Фрида" несколько лет назад принесла ей номинацию на награду Американской киноакадемии.

Сальма Хайек родилась 22 сентября 1968 года в Коатцакоалькосе, маленьком городке на юго-востоке Мексики, в смешанном браке: по отцовской линии ее предки родом из Ливана, по материнской - из Испании. Снималась в мексиканских мыльных операх. В 1991 году бросила всё и отправилась в Лос-Анджелес, не зная английского, не имея ни знакомств, ни покровителей. Ее цель - сниматься в американском кино. Режиссёр из Техаса Роберт Родригес пригласил ее сняться в дуэте с Антонио Бандерасом в своем фильме "Десперадо". В том же 1995 году после новеллы Родригеса "Проказники" из фильма "Четыре комнаты", Тарантино написал специально для нее роль в ленте "От заката до рассвета".

Лента.ру