Сааб полностью перешел на выпуск электромобилей

Его, как сообщает Радио Свобода, контролируют две компании из Гонконга и Японии, которые специализируются на проектах в альтернативной энергетике.



По планам новых владельцев, Saab будет выпускать теперь электромобили, и первая модель, создаваемая на основе нынешнего седана Saab 9-3, должна появиться на рынке в начале 2014 года.



Компания Saab прекратила производство автомобилей в марте прошлого года из-за накопленных долгов, а в декабре обратилась в суд с заявлением о банкротстве.



