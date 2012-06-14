Сааб полностью перешел на выпуск электромобилей
05:36, 14 июня 2012Разное
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Новым владельцем обанкротившейся шведской автомобильной компании Saab станет зарегистрированный в Швеции консорциум National Electric Vehicle Sweden, специально созданный для этой покупки.
Его, как сообщает Радио Свобода, контролируют две компании из Гонконга и Японии, которые специализируются на проектах в альтернативной энергетике.
По планам новых владельцев, Saab будет выпускать теперь электромобили, и первая модель, создаваемая на основе нынешнего седана Saab 9-3, должна появиться на рынке в начале 2014 года.
Компания Saab прекратила производство автомобилей в марте прошлого года из-за накопленных долгов, а в декабре обратилась в суд с заявлением о банкротстве.
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