На трассе Киев-Чоп грузовик врезался в маршутку: 6 пострадавших
16:11, 22 сентября 2007Разное
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Информация ГАИ
В Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель и пятеро пассажиров маршрутки, в которую врезался грузовой автомобиль.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ области.
Авария произошла сегодня в 08.30 на 153-м км автодороги Киев-Чоп. Водитель грузовика (житель Луцка, 1968 года рождения), двигаясь в направлении Киева и выполняя маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу и совершил столкновение. Маршрутка двигалась в направлении г. Ривне.
Медработники скорой помощи осмотрели 18 человек, из них шестеро были госпитализированы с телесными повреждениями.
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