На трассе Киев-Чоп грузовик врезался в маршутку: 6 пострадавших

В Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель и пятеро пассажиров маршрутки, в которую врезался грузовой автомобиль.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ области.

Авария произошла сегодня в 08.30 на 153-м км автодороги Киев-Чоп. Водитель грузовика (житель Луцка, 1968 года рождения), двигаясь в направлении Киева и выполняя маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении микроавтобусу и совершил столкновение. Маршрутка двигалась в направлении г. Ривне.

Медработники скорой помощи осмотрели 18 человек, из них шестеро были госпитализированы с телесными повреждениями.