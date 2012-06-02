Европейскую площадь в Киеве завтра перекроют

15:38, 02 июня 2012
Разное
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В связи с проведением Международного фестиваля «Сходи до Неба» 3 июня 2012 года на Европейской площади будет перекрыто движение транспорта с 18.00 часов 3 июня до 05.00 часов 4 июня 2012 года.  

Об этом УНИАН сообщили в столичной Госавтоинспекции.

ГАИ обращается к водителям с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также советует неукоснительно соблюдать требования регулировщиков, дорожных знаков и прежде всего временно установленных.

С учетом вышеуказанных ограничений ГАИ Киева советует водителям планировать свои поездки таким образом, чтобы по возможности не заезжать в центральную часть города. А если такая необходимость все же возникла, то парковать транспорт лишь в тех местах, где это не противоречит правилам и не будет мешать другим участникам дорожного движения, а также транспорту, который задействован в обеспечении праздничных мероприятий.

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