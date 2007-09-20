Как я стала жертвой основного инстинкта пограничника

Мнение

С изумлением прочитала на сайте Партии регионов, что, оказывается, украинцы «с удовольствием и пониманием заполняют специальную форму на пунктах пересечения границы, свидетельствующую о том, что они выехали за границу». Ну, не знаю, не знаю…

Насчет понимания – это еще куда ни шло. В конце концов любое законодательное нововведение на территории нашей державы почему-то всегда приобретает и масштаб, и характер стихийного бедствия. Но с этим приходится мириться, поскольку протестовать все одно бесполезно.

А вот что касается удовольствия. Для меня лично это, с позволения сказать, удовольствие обернулось недельными разборками с отделом кадров. И что-то подсказывает мне, что я не одна такая… В общем, дело было так. Довелось мне отъехать в зарубежную командировку. Вроде все шло по накатанной, если бы не одно но. Когда я добросовестно выполнив все порученное, сдала на работе подписанные бумаги и отправилась оформлять финансовый отчет, бухгалтерия вместе с отделом кадров выяснили, что я, оказывается, ни в какой командировке… не была! А все это время занималась тем, что незаконно шастала через границу… Во как!

Этот потрясающий вывод «враги человека» сделали на том основании, что штампа о выезде из Украины в моем паспорте не оказалось. Отметки о пересечении границы той страны, куда меня отправили, - на месте. О возвращении в Украину – тоже есть. А вот о том, как я из страны уезжала, несмотря на наличие авиабилетов и посадочных талонов, документальных свидетельств… не сохранилось. Оказывается, есть такая дебильная инструкция, которая предписывает считать время зарубежной командировки по отметкам о пересечении украинской границы. Невзирая ни на какие билеты, гостиничные счета. Несмотря даже на то, что меня, наконец, видела масса народу на переговорах.

Конец у этой истории счастливый, хотя нервы мне потрепали изрядно.

Но самое интересное другое – мы долго думали, почему вдруг пошла вразнос привычная система пересечения границы, когда (и совершенно правильно, не хватало еще и таможню с погранцами контролировать силами пересекающей общественности) и мысли в голове не возникало о том, что отметки в паспорте могут быть оформлены неправильно, или вовсе не оформлены. И вот что надумали. До того, как появилась вся эта тягомотина с оформлением дополнительного листка для ЦИКа, пограничник автоматически ставил два штампа – в паспорт и себе в документы – шлеп-шлеп. А сейчас у него появилось аж три бумажки, и необходимость постоянно держать под контролем уже отработанное до автоматизма движение. Чтобы получить шлеп-шлеп-шлеп… Расслабился на минутку, отпустил «инстинкты» на волю – все, привет, цена этому чьи-то нервы. Например, мои.

Ну прямо по анекдоту выходит. Ну, по тому, про дворника, который в шесть утра вышел улицу мести. Задумался о своем и шорх-шорх… шорх-шорх… шорх-шорх…

Тут из окна: «Уважаемый! Вы сбиваете с ритма весь квартал!» Дворник встряхнулся и тут же исправился: шорх, шорх, шорх…

Нет, если бы наши политики действительно об избирателе думали, как они это постоянно твердят, они бы прежде чем новую бумажку вводить, организовали бы курсы повышения квалификации для пограничников. Поучили бы их вместо двух штампов три за раз ставить. Представляете себе: огромная аудитория. Ровные ряды парт, уходящие под потолок. Люди в форме. Мерный счет инструктора: РАЗ, ДВА, ТРИ… А ему вторит усидчивое ШЛЕП-ШЛЕП-ШЛЕП… Во зрелище было бы. На такое и билет купить не жалко.

Светлана Кольцова, г.Киев