В Киеве разрешили купаться на 5 пляжах

21:40, 28 мая 2012
Разное
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Столичные пляжи «Молодежный», «Тельбин», «Веселка» и «Венеция» получили санитарные паспорта.  

Хлопець стрибає у воду на одному з пляжів у Києві, 28 квітня
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на генерального директора коммунального предприятия «Плесо» Павла Походия.

Первый санитарный паспорт на открытие и функционирование получил пляж «Детский».

По словам П.Походия, продолжается активное сотрудничество коммунального предприятия «Плесо» с районными и городской СЭС относительно получения санитарных паспортов на другие пляжи, в частности, «Предместная слободка», «Черторой» и другие.

Как сообщал УНИАН, в Киеве к пляжному сезону 2012 года подготовят 11 официальных городских пляжей.

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