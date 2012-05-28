В Киеве разрешили купаться на 5 пляжах
21:40, 28 мая 2012Разное
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Столичные пляжи «Молодежный», «Тельбин», «Веселка» и «Венеция» получили санитарные паспорта.
|К купальному сезону в столице подготовят 11 пляжей
Первый санитарный паспорт на открытие и функционирование получил пляж «Детский».
По словам П.Походия, продолжается активное сотрудничество коммунального предприятия «Плесо» с районными и городской СЭС относительно получения санитарных паспортов на другие пляжи, в частности, «Предместная слободка», «Черторой» и другие.
Как сообщал УНИАН, в Киеве к пляжному сезону 2012 года подготовят 11 официальных городских пляжей.
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