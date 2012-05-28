Братья на Шкоде влетели в дерево: один из парней погиб
21:27, 28 мая 2012Разное
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18-летний водитель автомобиля «Skoda» не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.
В Тернопольской области в дорожно-транспортном происшествии погиб 12-летний мальчик.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления МЧС, авария произошла возле села Лановцы Борщевского района.
18-летний водитель автомобиля «Skoda» не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате столкновения 12-летний брат водителя погиб на месте, сам юноша в состоянии церебральной комы с многочисленными переломами и ранами госпитализирован в Борщевскую центральную районную клиническую больницу.
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