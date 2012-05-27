В Черкассах установят огромные солнечные часы

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, сейчас проводятся работы по его обустройству.

Пятнадцатиметровый циферблат часов будет декорирован стульями и гномоном в виде взлетающей птицы. В оформлении солнечных часов обязательно будет присутствовать символика города. Особым элементом декора громадных часов являются кованые стулья, на спинках которых будут изображены часы. Они будут располагаться на специальных секторах. Время будет определяться за тенью, которая будет указывать на цифры. Часы создают черкасские специалисты, в целом весь проект обошелся в 155 тыс грн.

В Черкасском горисполкоме намерены сделать эти часы местом встречи для влюбленных пар, которые будут назначать возле них свидание. «Подобные часы установлены во многих городах Украины, черкасские же будет выделяться своеобразным дизайном», - надеются в мэрии.