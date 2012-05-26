Крысы отомстили за 1284 год

Как сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на городские власти, крысы вывели из строя городской фонтан – они перегрызли силовой кабель.



Гамельн, расположенный в федеральной земле Нижняя Саксония, - место действия средневековой легенды о крысолове: в 1284 году бродячий музыкант откликнулся на просьбу магистрата избавить город от крыс. Все городские грызуны сбежались к нему, услышав звуки волшебной флейты, и он привел их к реке, в которой они и утонули.



Каким образом будет осуществляться дератизация на этот раз, не сообщается, замечает Радио Свобода.