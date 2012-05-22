Тимошенко заставила украинскую власть играть по ее правилам

В далекие шестидесятые прошлого столетия был популярный анекдот: «Вопрос. Кто такой Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев? Ответ. Это мелкий политический деятель эпохи Аллы Борисовны Пугачевой».

Думаю, что через пятьдесят лет вряд вспомнят такого себе Вадима Колесниченко, даже не скажут о схожести с той самой крыловской «Моськой», которая лает на слона.

Степень Вашего политического недомыслия и цинизма, Вадим Васильевич (сужу по многим Вашим программным заявлениям, хотя подозреваю, что сие «креативы» готовятся Вашим специальным интеллектуальным штабом, а не лично Вами), зашкаливает. Как говорил кто-то очень умный: циник – это человек, который, учуяв запах цветов, озирается в поисках гроба.

Но это от слабости, а не от силы. Мощь политика не в тявканье шавки на льва, которого заперли в клетке. А в способности «рожать» креативные идеи, смыслы, которые ведут к Храму. Еще политику надо быть великодушным, иметь сострадание, жалость, сочувствие, обладать тем, что называется стыд.

Но, наверно, циник, лицемер вряд ли осознает, что наделен «уникальными качествами», которые дурно пахнут и которые неприемлемы для общества людей порядочных, совестливых. Американский президент Линкольн писал: «Лицемер – это человек, убивший своих родителей и просящий о снисхождении на основании того, что он сирота».

Помните ли Вы, борец «за права русских» в Украине, ленинское: «Идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами»?

Так вот, только слепой, немой и глухой не видит, не слышит того, что Юлия Тимошенко, находясь, многие месяцы за решеткой, изолированная от коммуникаций, переиграла, победила Вашу власть пока только идеологически, пропагандистски.

Все победы оппозиции впереди, но фундамент, «краеугольные камни» будущих успехов Ваших оппонентов уже сегодня заложила госпожа Тимошенко. Это, как любит говорить Жириновский «однозначно», как то, что завтра солнце взойдет.

Господин Колесниченко, не Вы, вооруженные телеканалами и газетами, перьями тысяч журналистов, работающих в подконтрольных нынешней власти СМИ, а заключенная Юлия Тимошенко формирует политическую повестку дня в Украине и имидж Украины во внешнем мире.

Не о Вас, не об украинской власти, которая декларирует улучшение жизни в Украине, говорит украинский и европейский обыватель, а о Юлии Тимошенко.

Не к Вам в администрации, министерства, парламент, в офисы, а в тюремную камеру – паломничество президентов, премьер-министров и парламентариев. Думаю, что скоро заключенная Тимошенко (чем черт не шутит, может, из зэков) заведет протокольную службу и пресс-секретаря.

Не о Вас, не о Партии регионов, а о Юлии Тимошенко пишут на своих страничках в социальных сетях миллионы блогеров всех стран Нового и Старого света.

Не Вы, не Ваш лидер, а Юлия Тимошенко – звезда мировых СМИ, главный тренд белой, черной и желтой (любых цветов) прессы.

И знаете почему? Потому, что ни у одного Вашего партайгеноссе, как формального, легитимного, так и подковерного, тайного, «серого», нет того, что в политике и психологии называется «харизма». А у нее есть!

Ее, а не Вас, Вадим Васильевич, Господь Бог в темечко поцеловал. (Хотя прекрасно осознаю, что есть и злой и добрый гений, как белый и черный лебедь).

Поэтому у Вашего канализационного творчества есть два мотива.

Первый. Это зависть! Вы никогда не сможете быть политическим лидером, таким, как Юлия Тимошенко.

А во-вторых, Вы ее боитесь. Вас посетил страх. Он в Вашем сердце, мозгах и даже в… простите, стесняюсь написать где.

Вы и Ваши партийные коллеги, прекрасно понимают, что если Юлию Тимошенко отпустить на волю, то Ваша власть не продержалась бы и до конца лета.

Вадим Васильевич!

Хочу заявить, что я не являюсь почитателем экс-премьера и не убежден, что Юлия Тимошенко должна вернуться в большую политику. Но объективно: заключенная Тимошенко, находясь за решеткой, заставила людей украинской власти, весь украинский политический класс играть по ее правилам.

Как говорится, «лицом к лицу лица не увидать». Юлия Тимошенко в тюрьме – уникальное политическое явление в мировой политике и истории общества. И станет то, что в теории называют «политическая классика».

Виктор Тимошенко