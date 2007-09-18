Пьяный киевлянин на скутере врезался в БТР

В Черниговской области вблизи 169-го учебного центра Вооруженных сил Украины "Десна" скутер столкнулся с БТР.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВС в области.

В частности, по данным правохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Чернигов-Десна-Вышгород". 38-летний киевлянин, который находился за рулем мотороллера "Сузуки" в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с БТР-80 под управлением солдата срочной службы.

Боевая машина в составе колонны следовала в свою военную часть.

В результате ДТП водитель мотороллера сломал ключицу и получил рану головы. Скутерист был доставлен в центральную районную больницу.