В центре Одессы BMW протаранил шесть автомобилей (фото)
17:12, 19 мая 2012Разное
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Водитель автомобиля BMW с откидной крышей совершил сегодня ДТП в центре Одессы, протаранив на большой скорости шесть машин, ожидавших зеленого сигнала светофора у перекрестка улиц Малой Арнаутской и Пушкинской.
Иномарка промчалась на красный свет светофора через перекресток, фото Думська.net
Об этом сообщили УНИАН в городском управлении ГАИ.
По свидетельствам очевидцев, иномарка промчала на красный свет светофора через перекресток, однако в какой-то момент водитель не справился с управлением и машина протаранила один за другим автомобили. Вследствие столкновений у кабриолета BMW отвалились переднее колесо и часть двигателя, после чего иномарка врезалась в бетонный столб.
По словам начальника Отдела профилактической работы ГАИ Одессы Аллы Марченко, виновник аварии, а также пассажир иномарки, получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Водители и пассажиры других поврежденных иномарок травм не получили.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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