Луценко: для меня книги как для Ющенко пчёлы

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО предлагает политикам до дня выборов - 30 сентября - обнародовать список книг, прочитанных ими за год. Об этом он заявил сегодня во Львове после посещения “Форума издателей”, который проходит с 13 по 16 сентября.

«Политики должны декларировать не только свои расходы и доходы, но и сколько книг они прочитали за год», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. При этом он выразил убеждение, что «каждый избиратель должен знать, что читают политики и чего из-за этого от них ожидать, о чем они думают, на чем они учатся».

Как передает корреспондент УНИАН, говоря о своих литературных пристрастиях, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что он находится на Львовском книжном форуме не из-за политической кампании, «а по состоянию души». «Для меня книги - как для ЮЩЕНКО пчелы», - сказал лидер блока.

При этом он выразил сожаление, что, находясь на книжной ярмарке, ему удалось купить только полтора десятка книг, поскольку в основном, проходя между рядами, ему приходилось больше раздавать автографы, чем выбирать книги.

В то же время он сообщил, что в прошлый раз на Львовской книжной ярмарке купил три десятка книг, которые уже прочитал.

Также Ю.ЛУЦЕНКО продемонстрировал журналистам “декларацию книг”, которые он прочитал в этом году. Этот список состоит из 38 книг. Так, в соответствии с «декларацией», в этом году Ю.ЛУЦЕНКО прочитал «Дванадцять обручів» Юрия АНДРУХОВИЧА, «Фиделя Кастро» Юрия ГАВРИКОВА, «Дневник» Ленни Рифеншталь, «Историю Османского государства: общество и цивилизация», «Историю Ирландии» МакКормана, «Документы и материалы» Нестора Махно и др.

Политик заверил, что новый парламент примет пакет законов, которые защитят украинских издателей. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «мы примем пакет законов, которые защитят украинское издательство и восстановим книжные магазины, многие из которых уже закрылись в Украине». При этом он добавил, что в этом законе будут предусмотрены льготы не только для издателей книг, но и для реализаторов.