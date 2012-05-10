В Харькове Lexus протаранил Lanos и скрылся: 2 погибших, 5 травмированных

Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла вчера около 22.20 в районе аэропорта.

Водитель автомобиля Lexus LX-470 совершил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, под управлением 62-летнего водителя, который стоял впереди в попутном направлении. После столкновения автомобиль Daewoo Lanos выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109 под управлением 34-летнего водителя. Водитель автомобиля Lexus LX-470 с места происшествия скрылся.

В результате 52-летняя пассажирка автомобиля Daewoo Lanos от полученных травм умерла в карете скорой помощи, водитель и пассажир этого же автомобиля, а также водитель и трое пассажиров ВАЗ-2109 с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Сегодня утром 56-летний пассажир автомобиля Daewoo Lanos умер в больнице.

Работники ГАИ сегодня утром установили личность водителя автомобиля Lexus LX-470. Им оказался 51-летний мужчина, который признался в совершении преступления.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.