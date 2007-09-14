В Крыму полуторагодовалую девочку убил ток

В одном из сел Джанкойского района Крыма полуторагодовалого ребенка убило током.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, трагический случай произошел вечером, когда девочка, играя во дворе дома, зашла в сарай посмотреть на кур. «Внутри курятника было проведено электричество для освещения. Когда малышка зашла внутрь, то нечаянно схватилась рукой за торчащий из стены оголенный провод», - сообщили в МЧС.

Ни родители, ни прибывшие медики не смогли спасти ребенка.

Сейчас на месте происшествия проводится расследование.