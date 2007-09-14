Луценко против отца, сына и Элита-центра (фоторепортаж)

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий Луценко на пресс-конференции в Киеве заявил, что одна из основных задач блока “Наша Украина – Народная самооборона” – досрочные выборы мэра Киева. По словам Ю.Луценко, ситуация в Киеве особенно угрожающая. “Дерибан земли и имущества, рейдерские атаки на предприятия - далеко не полный перечень безобразий Леонида Черновецкого”, - сказал он. А команда Л.Черновецкого, - "...занимается чем угодно, но только не городским хозяйством".

Лидер НУ-НС также отметил, что располагает видео «общей гулянки» на банкете сына мэра, председателя наблюдательного совета «Правэкс-банка» Степана Черновецкого и руководителя группы компании «Элита-Центр» Александра Волконского. По данным Ю.Луценко, есть показания единственного осужденного по делу «Элита-центр», который подтверждает причастность семьи Черновецкого к этой афере.

Фото Александра Косарева / УНИАН