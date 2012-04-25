Луценко шьют очередное дело, в котором нет ни пострадавших, ни убытков

Юрия Луценко снова судят. Теперь экс-министр внутренних дел выступает фигурантом дела об отравлении экс-президента Виктора Ющенко. Этот эпизод уголовного дела против Луценко в конце января 2012 выделили в отдельное производство. Следователи ГПУ и служители Фемиды предусмотрительно готовили дела про запас. И сейчас, когда решение Европейского суда по правам человека относительно задержания и ареста экс-министра вот-вот будет принято и однопартийцы экс-министра заявляют, что к лету Луценко будет на свободе, новые дела решили выдать на-гора.

Напомним, ГПУ обвиняет Луценко в злоупотреблении властью, а именно - в незаконном прослушивании и слежке за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка, что "нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давиденко".

Самое интересное, что сам "потерпевший" себя таковым не считает. Об этом господин Давыденко заявил в зале суда в присутствии журналистов. Как рассказывал экс-водитель Сацюка, за ним один год следили в рамках расследования уголовного дела об отравлении Ющенко якобы законно, а еще полгода - якобы незаконно и якобы из-за решения Луценко. Интересно, как узнал об этом Давыденко: "Меня вызывали на допрос и сказали: вы знаете, относительно вас были нарушены сроки ОРД..." На вопрос адвоката Луценко Алексея Баганца: "В чем проявился причиненный вам вред?" - "Пострадавший" искренне ответил: "Ни в чем. Морально неприятно".

Приведем еще один небольшой, но достаточно красноречивый кусок диалогамежду Луценко и Давыденко во время допроса свидетелей в зале суда.

- Если бы вы знали, что есть разрешение суда и Генпрокуратуры на слежку за вами, вы бы не считали себя потерпевшим? - продолжает допрос подсудимый.

- Нет.

Луценко просит судью дать возможность Давыденко ознакомиться в зале суда с материалами дела, в которых, среди прочего, расписаны все следственные действия, в частности слежка за ним и прослушивание его разговоров, подкрепленные "благословением" и ГПУ, и суда.

- Вы убедились, что есть решение и суда, и прокуратуры? - после паузы спрашивает Юрий Витальевич.

- Да, - говорит Давиденко.

- После этого вы считаете себя пострадавшим?

- Ну, если все это так, как написано в документах, то, конечно, как я могу считать себя потерпевшим?

И из-за этого "потерпевшего" Луценко "шьют" уголовное дело. Хотя в то же время Виктор Пшонка заявляет, что у ГПУ достаточно материалов для закрытия дела об отравлении Виктора Ющенко. Материалов-то достаточно, но политически не целесообразно, как оказалось...

Сам Луценко считает юридическим бредом возбужденное против него уголовное дело.

"С юридической точки зрения, это дело не имеет никакой перспективы. Как можно обвинять меня в незаконном продлении оперативно-розыскных мероприятий в отношении водителя бывшего первого заместителя председателя СБУ Сацюка, если закон предусматривает такую ​​возможность в течение 15 лет после заведения соответствующего дела? Оно было возбуждено еще при министре Василии Цушко в 2007 году", - говорит экс-министр.

Адвокаты экс-министра не видят не то, что состава преступления в действиях Луценко. Они убеждены, что в этом деле "нет даже события преступления".

Но судьи на манеже все те же. Правда, в урезанном составе. Теперь Анна Медушевская, входившая в "тройку" служителей Фемиды в предварительном судебном процессе над Луценко, и по приговору которых он был приговорен к 4 годам лишения свободы, единолично главенствует в новом процессе. Поэтому неудивительно, что суд отказал адвокатам в закрытии дела против Луценко и назначил его рассмотрение по существу аж на 18 мая. Кто-то на Банковой очень боится, что экс-министр выйдет на свободу, тем более после его заявлений о намерении участвовать в президентской кампании и прогнозов политологов о шансах Луценко стать президентом. И боится не зря...

Анна Ященко