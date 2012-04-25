Конфликт водителей завершился огнестрельным ранением
00:29, 25 апреля 2012Разное
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Словесная перепалка водителей автомобилей "Mercedes" и "Mitsubishi" в центре Одессы завершилась огнестрельным ранением одного из них
Об этом сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в области.
Как уточнили в милиции, инцидент возник из того, что 21-летний водитель "Mitsubishi" внезапно «подрезал» "Mercedes" на улице Преображенской. Водитель автомобиля "Mercedes" пошел "на выяснение отношений» с травматическим пистолетом в руках, и вскоре прозвучал выстрел – пуля с близкого расстояния попала в живот его оппоненту.
Пострадавшего доставили в горбольницу, а водителя-стрелка, скрывшегося на лимузине с места происшествия, разыскивают сотрудники милиции.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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