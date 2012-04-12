Донецк вызывает огонь на себя

В футболе без политики не бывает. Больше того, с политикой футбол интереснее. Каталонцы с особым чувством болеют за свою «Барсу», а баски - за «Атлетик», открыто вытаскивая сепаратистские фиги из карманов и размахивая соответствующими флагами. И ничего, это же игра.

Нет ничего страшного и в высказываниях Ярослава Ракицкого, игрока донецкого «Шахтера», заявившего, что его клуб - №1: «Мы просто сильнее. Потому что мы – «Шахтер», мы – Донбасс». Действительно, клуб №1, достаточно посмотреть в турнирную таблицу. Насчет Донбасса, с учетом пестрой национальной картины в команде, пожалуй, натяжка, но для самого Ярослава, с детства росшего в «Шахтере», такой патриотизм очень органичен. Все бы ничего, если бы не пара обстоятельств…

В Запорожье камнями забросали автобусы с болельщиками донецкого «Шахтера». Почему-то кажется, что вероятность этого события была бы значительно меньше, если бы за несколько дней до этого матч между «Шахтером» и «Динамо» не перерос в грандиозный скандал. Во всяком случае, градус недовольства лидером футбольного чемпионата после 7 апреля среди украинских любителей футбола резко вырос.

Причин для такого недовольства предостаточно. В футболе, как в любом деле, могут быть свои симпатии и антипатии, но цифры не поддаются эмоциям. И они свидетельствуют о том, что донецкий клуб не только самый богатый клуб в Украине, что может, наверное, вызывать нездоровую зависть, но и самый, скажем так, защищенный.

Вот данные рейтинга Forbes по украинским футбольным клубам на начало 2012 года:

Бюджет «Шахтера» $94,1 млн., а если бы его сейчас решили продать, то выручили бы $193 млн.

У «Динамо» бюджет $60 млн., продажная стоимость $85 млн.

А «Карпаты», «Арсенал», «Ворскла», например, имеют приблизительно одинаковые бюджеты и стоимость: $8-10 млн.. То есть в финансовом отношении возможности команды Рината Ахметова порой в разы, а то и на порядок выше, чем у… хотел написать «конкурентов», но какие они после этого конкуренты?

А вот другие данные. Все форумы болельщиков обошла статистика пенальти, которые назначались в украинской премьер-лиге за последние три года. На двадцать одиннадцатиметровых в ворота соперников «Шахтера» пришелся один (!) пенальти в ворота горняков. Извините, но так не бывает. Вернее, так не бывает “за так”.

И когда судья Юрий Вакс в минувшую субботу сделал свою роковую ошибку в игре динамовцев на донецком стадионе, удалив киевского игрока и тем самым испортив один из центральных матчей чемпионата и свою репутацию, многие утвердились в догадках о нехорошем: «Шахтер» тянут за уши. Так было в этом конкретном случае или нет, справедливо ли болельщики припечатали судью прозвищем «Бакс» - мы не узнаем, а если и узнаем, то не поверим, если услышим не то, что хотим услышать.

В любом случае сама мысль о том, что клубу-гиганту требуется еще и дружеское подсвистывание судей, вызывает презрительное недоумение. Неужели команда и игроки заведомо более высокого класса действительно нуждаются в таких подачках? Им-то самим каково?

И в этом контексте нехитрое заявление клубного патриота: «Мы - №1, мы просто сильнее, мы – Донбасс», - начинает восприниматься как издевательство над всеми остальными. Наверное, сильнее. Но… Как быть с теми нюансами, о которых говорилось выше?

Отягчающим обстоятельством для восприятия клуба, конечно, становится и доминирование выходцев из Донбасса в политической жизни страны и на чиновничьих должностях. Каждый из них, наверное, может с гордостью повторить эти слова: «Мы - №1, мы просто сильнее, мы – Донбасс», - но мы-то понимаем, что не просто, и что это «сильнее» дорого обходится другим жителям страны. Кстати, и жителям Донбасса тоже.

Кто-то воспринимает эти вещи стоически, не перекладывая вину за вознесшихся над страхом и совестью «донецких» на их ни в чем не повинных земляков. А кому-то хватает ума, если это можно вообще умом назвать, схватиться за камень.

Я не встретил никаких сетований на судейство в матче между запорожским «Металлургом» и «Шахтером». Клуб первой лиги достойно противостоял гранду украинского футбола в кубковой игре и пропустил всего один мяч. Однако у какой-то группы местных болельщиков это не вызвало гордости за свою команду, зато хватило ненависти к другой. Идиоты, сволочи и, надеюсь, уже подозреваемые по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Но зачем же им повод давать?

Леонид Швец