Инициатива «Первого декабря»: чего стоит вера без дел?

В Киеве в Украинском доме 5 апреля прошел Национальный круглый стол «Миссия интеллигенции и свободных людей Украины», созванный по инициативе группы «Первое декабря».

В президиуме собрались очень заслуженные люди Украины. Люди с личной историей моральных поступков, и то не одиночных, а длительного морального поведения в противостоянии тоталитарному давлению.

Нсмотря на то, что на круглом столе было сказано очень много правильных и уместных слов о моральных проблемах общества, видимых результатов достигнуто пока еще не было.

А их может быть три.

Первый вариант— когда все закончится пшиком, его инициаторы выговорятся, их энергия пойдет «в гудок» а тема объединения моральных людей страны, которая одна способна вытянуть ее из бездны, заглохнет. Очевидно, власть мечтает о таком результате.

Второй — когда эта инициатива превратится в фактор общественных отношений и сможет влиять на общественное мнение в Украине, как в контексте выборов, так и на постоянной основе. Это один из вполне приемлемых для общества вариантов развития событий, поскольку будет означать появление важного центра моральной оценки, с сохранением возможности трансформации движения в политический фактор. Однако, пока для этого не было слишком много сделано, в частности Инициатива не подготовила требования, которые резонировали бы с потребностями и настроениями общества.

Третий путь – это если бы самые влиятельные члены этой инициативы постоянно или на время пошли в политику, чтобы своим авторитетом и примером помочь хилой украинской демократии.

Как говорил, кажется, кто-то из американских президентов, «крутые времена требуют крутых решений».

Кто-то спросит: зачем политика, неужели движению нельзя оставаться такими себе «моральным гуру», влияя призывами на общество?

Дело в том, что такая позиция самоустранения от ключевой сферы жизни страны - политики, через которую может быть решено 90% вопросов ее бытия, явно не пересекается с определением «моральный». Как учил апостол Яков, «вера без дел мертва».

Нужно четко понимать, что львиная доля социальных и моральных патологий, которыми переполнена Украина, растут из нынешней власти, ее безбожия и моральной деградации. Взглянем: едва не к каждому резонансному преступлению в стране так или иначе причастны представители власти.

Через власть все вопросы решаются намного быстрее, чем через длительные общественные процессы. Неужели гуманно мучать свой народ еще несколько десятилетий или веков, ожидая пока он «поймет»? Может, давайте пожалеем его сейчас?

В конечном итоге, «гуру» Индии Махатма Ганди не только призывал к морали, но и писал конституцию в индийском конгрессе.

Если мы хотим быстрых изменений, нужно влиять на власть. Если ее не трогать, то изменений будем ожидать веками. Еще в большей степени это касается обществ с фрагментируемым информационным пространством, как украинское.

А во власть можно прийти лишь через политическую борьбу. В демократических странах это делается через выборы, в недемократических – как придется, иногда тоже через выборы.

Если у людей есть моральный авторитет, нужно не носиться с ним, а использовать с пользой для страны.

Моральные авторитеты, должны были бы сами определить оптимальный вариант своего участия в жизни: принимать ли участие в выборах на стороне той или другой оппозиционной силы, или взяться за формирование политической силы.

В конечном итоге, оппозиционных избирателей хватит на всех. Ведь власти доверяет втрое меньше, чем не доверяет.

Главное, помнить: если люди, которые собрались в Инициативу «Первого декабря», будут действовать порознь, все останется так, как есть.

Участие гуманитарной интеллигенции в политике – вполне нормальная и органическая вещь для стран, которые выходят из тоталитарного прошлого. Когда-то поэт Евгений Маланюк сказал: "Як в нації вождів нема, то за вождів — її поети". В Варшаве есть кладбище, где похоронены участники польского восстания против немцев 1944 года. Там лежат если не поэт, так литературовед, историк, переводчик или журналист. Это значит, что когда в стране критическая ситуация, то первыми за борьбу принимаюся те, кто способен остро чувствовать справедливость и потребность времени.

Если нынешняя Инициатива «Первого декабря» не решится на политическое участие, ее участников можно будет понять.

Нельзя толкать в политику тех, кто не считает себя к этому готовым.

Легче говорить о морали, чем подставиться под жесткие выходки избирательной кампании, тем более людям в почтенном возрасте. В конечном итоге, люди, объединенные в «Инициативу Первого декабря» и так сделали для Украины много. Нашим бы современникам столько сделать. Если эта Инициатива просто будет говорить правильные слова в нужное время, это тоже не пройдет напрасно.

Хотя стократ большего можно достичь, если объединиться и дать обществу актуальный моральный ориентир. Так же как преступность высокопоставленных чиновников заразна, так и пример моральных и ответственных действий повлияет на людей значительно сильнее призывов.

Возможно, довольно много членов инициативы «Первое декабря» еще не сказали свое главное слово.

Александр Палий