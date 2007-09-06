Театр в родном городе Паваротти будет назван в его честь

Жители родного города Лучано Паваротти, Модены, одобрительно восприняли предложение мэра Джорджо Пиги назвать в честь маэстро Городской театр, рассказал РИА Новости художественный руководитель театра Альдо Сисилло.

"Театр будет с гордостью и счастьем носить имя Лучано Паваротти", - сказал он.

"Впервые он выступил в нашем театре в 1961 году, после того, как победил на международном конкурсе молодых певцов. Последний раз он дал здесь концерт в 2001 году, когда отмечалось 40-летие его творческой карьеры. Тогда поздравить Лучано в Модену съехались многие мировые знаменитости", - подчеркнул собеседник агентства.

Как отметил Сиссило, Паваротти присутствовал и на открытии театра в 1999 году. Тогда после полутора лет бездействия, храм искусства открылся после капитальной реставрации.

О том, что Городской театр Модены будет назван в честь Паваротти сообщил в телеграмме родственникам маэстро мэр города Джорджо Пиги.