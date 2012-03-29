Грузовик врезался в автобус с шахтерами

Восемь человек погибли и 10 получили ранения в столкновении автобуса и груженного древесиной грузовика в окрестностях города Живец на юге Польши в среду вечером, передает телеканал TVN24.

"В результате столкновения автобуса с прицепом и грузовика семь человек погибли на месте, восьмой умер в больнице", - сказал представитель местной пожарной службы Марек Тетлак.

Погибшие - горняки и водитель их автобуса; шофер грузовика сильно не пострадал.

Место происшествия оцеплено, идет расследование. Движение по шоссе номер 69 ограничено, автомобили направлены в объезд.