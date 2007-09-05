Проходчик метро погиб, выравнивая стену котлована (3 фото)

Строительный котлован будущей станции метро ”Алексеевская”, где погиб 51-летний проходчик метростроя Вениамин Повзанюк, в Харькове во вторник, 4 сентября 2007 г. Повзанюк выравнивал отбойным молотком стену котлована, на него внезапно обвалился большой кусок глины. От полученных травм мужчина умер еще до приезда скорой помощи.

Фото Владимира Андреева / УНИАН