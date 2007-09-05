Проходчик метро погиб, выравнивая стену котлована (3 фото)

07:36, 05 сентября 2007
Разное
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Трагедия случилась в Харькове

Строительный котлован будущей станции метро ”Алексеевская”, где погиб 51-летний проходчик метростроя Вениамин Повзанюк, в Харькове во вторник, 4 сентября 2007 г. Повзанюк выравнивал отбойным молотком стену котлована, на него внезапно обвалился большой кусок глины. От полученных травм мужчина умер еще до приезда скорой помощи.

Фото Владимира Андреева / УНИАН

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